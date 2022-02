Amenzi de zeci de mii de lei aplicate de Politia Rutiera in Constanta

La data de 7 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au desfasurat activitati, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea oricaror evenimente negative, ca urmare a neacordarii de prioritate pietonilor si vehiculelor care au acest drept.In urma activitatilor, au fost oprite pentru control 52 de mijloace de transport in comun, fiind aplicate 114 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 48.000 de lei, dintre care 40 pentru ... citeste toata stirea