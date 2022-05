Amenzi mari pentru cei care induc clientii in eroare cu recenzii false

In curand va fi aplicata o lege care sanctioneaza grav derapajele marketingului inselator virtual - mai exact amenzi usturatoare pentru cei care permit si incurajeaza recenziile false care induc clientii in eroare.Dupa ce va intra in vigoare noua lege, orice recenzie falsa, neverificata poate duce la amenzi de pana la 100 de mii de lei.Autoritatea pentru Protectia Consumatorului va fi responsabila pentru aplicarea legii.Potrivit avocat.net, vor fi considerate practici comerciale ... citeste toata stirea