Amenzi mari pentru proprietarii de terenuri din Constanta care nu isi igienizeaza terenurile

Foarte multe terenuri sunt lasate in paragina sau sunt transformate in locuri de depozitare a deseurilor inerte, informeazaPrimaria Constanta.Politia Locala desfasoara permanent actiuni de identificare a acestor terenuri insalubre care pun in pericol sanatatea noastra a tuturor si strica imaginea orasului.Dupa ce sunt identificate terenurile neingrijite, proprietarii sunt somati sa le igienizeze. Daca nu se conformeaza, sunt sanctionati cu amenzi cuprinse intre 3.000 si 6.000 de lei pentru ... citeste toata stirea