Amenzile pentru camparea ilegala in Delta Dunarii vor fi majorate cu 800%. Cuantumul ridicol de acum

In prezent, platind o amenda de 17,5 lei/zi, un turist care campeaza acum ilegal pe plaja salbatica de la Corbu isi vede linistit de sejur. Desi zona este un patrimoniu UNESCO, mii de turisti isi instaleaza corturile, rulotele, masinile, lasand in urma tone de gunoaie Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) vrea ca taxele de acces in delta, precum si amenzile pentru cei care incalca regulile, sa creasca. In acest sens, institutia a lucrat la doua proiecte de modificare a ... citeste toata stirea