ANAF atrage atentia asupra unor e-mailuri false trimise in numele institutiei, prin care cetatenii sunt informati ca au "plati fiscale restante".Fisculrecomanda cetatenilor sa nu deschida astfel de e-mailuri si sa nu acceseze documentele anexate sau linkurile de continut. In acelasi timp, avertizeaza persoanele sa nu transmita bani catre conturile mentionate.Atentie! Mesaje false in numele ANAF!ANAF atentioneaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele ... citeste toata stirea