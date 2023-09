ANAF atrage atentia, pe aceasta cale, sa nu deschideti aceste emailuri si sa nu accesati linkul din continut."Va informam ca am fost instiintati de catre contribuabili ca au primit mesaje false in numele ANAF, transmise de la adresa "Serviciul fiscal: fiscal_anaf@testandlearn.ro", prin care sunt avertizati ca nu au finalizat plata impozitului pentru anul 2022 si ca "vor fi sanctionati cu amenda de 2.575 lei, daca nu efectueaza plata in decurs de 48 de ore!"Solicitarea ... citeste toata stirea