Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au descoperit, in cazul a trei operatori economici din Bucuresti si Constanta, care activeaza pe piata de transport alternativ de persoane, indicii temeinice conform carora administratorii acestora s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale, urmand a fi vor fi sesizate organele de urmarire penala in vederea recuperarii prejudiciului estimat cauzat bugetului de stat, in cuantum de 52 milioane de lei."Inspectorii Directiei ... citeste toata stirea