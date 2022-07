Andrei Partos, vocea Costinestiului de altadata: "Dedicatiile se dadeau pe un leu, un covrig sau o gogoasa" VIDEO

Vacantele pe litoral erau cele mai asteptate momente ale tinerilor: ascultau muzica straina, petreceau pana in zori (chiar si la un festival de rock tinut la rasaritul soarelui) si se bucurau de simplele dedicatii muzicale, ce se auzeau in tot Costinestiul. Cu doua magnetofoane si o boxa, Andrei Partos (72 de ani) a electrizat Costinestiul la propriu in anii comunismului. DJ-ul anilor '70-'80 a reusit, intr-o perioada in care cenzura era instituita pe toate palierele vietii culturale, sa creeze ... citeste toata stirea