Angajatii Penitenciarului Poarta Alba vor avea meniu bogat de sarbatori!

Ca in fiecare an, cu prilejul sarbatorilor religioase, angajatii Penitenciarului Poarta Alba primesc un meniu festiv, de sarbatori, acestia fiind rasfatati cu bucate alese. In acest sens, reprezentantii Penitenciarului au lansat licitatia in vederea achizitiei serviciului de catering pentru 200 de meniuri, valoarea estimata fiind de 4.403.67 lei, pentru sarbatoarea Sfintilor Apostolilor Petru si Pavel.Pentru a sarbatori asa cum se cuvine sarbatoarea Sfintilor Petru si Pavel, reprezentantii ... citeste toata stirea