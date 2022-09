Angel Tilvar: "Aderarea Romaniei la Schengen ar creste semnificativ raspunsul la criza de securitate din Ucraina"

Aflat la Copenhaga la Adunarea Parlamentara NATO, seful delegatiei Romaniei la aceasta organizatie a declarat ca este increzator in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.Angel Tilvar"In repetate randuri am iesit in spatiul public si am sustinut cauza Romaniei in ceea ce priveste acest obiectiv. Un numar de 26 de state sunt parte din acest format de colaborare. Intre acestea, Norvegia, Islanda, Elvetia si Liechtenstein nu sunt membre ale UE.Impartasesc un optimism rezonabil ... citeste toata stirea