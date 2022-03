Ani grei de inchisoare in dosarul legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti - Constanta

Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la opt ani si sase luni de inchisoare, iar Cristian Boureanu, la patru ani si trei luni de inchisoare, in dosarul legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti - Constanta. Decizia magistratilor nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de zece zile.ICCJ s-a pronuntat, joi, in dosarul legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti - ... citeste toata stirea