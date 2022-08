ANI sesizeaza Parchetul in legatura cu fostul manager al Ambulantei Constanta

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a transmis ca fostul manager al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta s-a aflat in conflict de interese in perioada 2018-2021. ANI sustine ca, in perioada exercitarii mandatului de manager general al S.A.J. Constanta (13 aprilie 2018 - 13 aprilie 2021), Laurentiu Badescu a semnat mai multe acte administrative cu privire la incadrarea sotiei sale la Compartimentul de formare profesionala a personalului medical si auxiliar din cadrul S.A.J. ... citeste toata stirea