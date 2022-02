ANI verifica doi functionari din Constanta care ar avea o avere nejustificata de peste 1,5 milioane lei

Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cuantum total de 1.857.276,76 Lei in cazul a trei persoane. Doua dintre ele sunt din Constanta.MANEA DANIEL, Director executiv al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei Orasului Eforie, Jud. ConstantaAgentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.337.528 lei intre averea ... citeste toata stirea