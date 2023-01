Antarctica: Un aisberg imens s-a desprins de banchiza

Un aisberg imens, cu o suprafata de 15 ori mai mare ca cea a Parisului, s-a desprins duminica in Antarctica, au precizat luni oamenii de stiinta britanici, potrivit AFP, preluat de Agerpres.Fenomenul nu are drept cauza schimbarile climatice, chiar daca regiunea este amenintata de cresterea temperaturilor, potrivit British Antarctic Survey (BAS).Blocul de gheata, cu o suprafata de 1.550 de kilometri patrati, s-a detasat de banchiza duminica in intervalul 19:00-20:00 GMT in urma unei maree de ... citeste toata stirea