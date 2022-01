ANULAREA PRELUNGIRII STARII de ALERTA se JUDECA la Constanta

Avocata Minodora Ion este cunoscuta pentru actiunile ei din instanta impotriva masurilor luate de autoritati in pandemie. Avocata a atacat in justitie prevederea prin care la Constanta a fost impusa, prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, purtarea mastii de protectie in spatii deschise, castigand in prima instanta la Curtea de Apel Bucuresti dar pierzand apoi la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Tot Minodora Ion a cerut in instanta si anularea HG 730 din 7 iulie ... citeste toata stirea