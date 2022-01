Anunt pentru cetatenii din Agigea: Pentru continuarea acestui serviciu este nevoie de cerere

Primaria comunei Agigea transmite cetatenilor care doresc prestarea serviciului de vidanjare sa completeze o cerere online, sau chiar la sediul institutiei."Avand in vedere numeroasele dumneavoastra solicitari de reluare a serviciului de vidanjare in localitatile Agigea si Lazu, rugam toti cetatenii interesati de prestarea in continuare a acestui serviciu, in conditiile oferite timp de 10 ani de catre administratia publica locala, sa completati cererea atasata https://primaria-agigea.ro/... ... citeste toata stirea