Anuntul lui Marius Budai despre cresterea pensiilor

Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine in continuare majorarea pensiilor cu minimum 10% si a salariului minim. Premierul Nicolae Ciuca afirma ca nu poate exprima o opinie pana nu are proiectia bugetului pe anul viitor."Recent am lansat din partea PSD un program de sprijin pentru cetateni si vom lansa si in continuare. Deja lucram la un program pentru iarna 2022-2023, un program de masuri sociale. Primele masuri solicitate, luand in calcul analizele facute, o majorare a pensiilor cu cel putin ... citeste toata stirea