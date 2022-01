Apa cu presiune scazuta in mai multe zone din Constanta

In cursul acestei dimineti - 26 ianuarie 2022, s-a inregistrat o avarie pe unul din firele de aductiune cu diametrul de 1200 mm, ce asigura aproximativ 40% din necesarul de apa aferent Statiei de Tratare si Pompare Palas ce pleaca de la Sursa Galesu. Echipele de interventie RAJA au incercat sa efectueze lucrarile de reparatie cu conducta sub presiune, dar avand in vedere debitul mare cat si presiunea din zona, s-a impus oprirea pomparii apei pe acest fir si implicit golirea acestuia. Reparatia ... citeste toata stirea