Apa cu presiune scazuta in mai multe zone din Constanta

La nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta, se vor executa lucrari de inlocuire a unor pompe in perioada 04 - 06 octombrie 2022, informeaza un comunicat al RAJA SA.Investitia face parte dinContractul de lucrari CL35: "Reabilitare statie de pompare apa bruta Galesu; Reabilitare Complex Inmagazinare Palas: SP1, SP2 si retele in incinta, Reabilitare put P0 Constanta Nord, judetul Constanta" in valoare de 48.684.054,30 lei cu TVA, derulat prin Programul Operational ... citeste toata stirea