Apa de pe litoral, infectata cu gargauni? Un medic spulbera alerta care a ingrozit turistii

In spatiul public, au aparut mai multe informatii care au alungat romanii de la Marea Neagra. Apa ar fi infectata cu tot felul de bacterii din cauza carora multi oameni au facut toxiinfectii, au acuzat unii turisti. Medicul Adina Alberts contrazice informatiile aparute."Inca o lovitura data litoralului romanesc, astazi, dis de dimineata. Cica apa Marii Negre este infectata cu o groaza de "gargauni" si este periculoasa pentru sanatatea noastra. De asta, cica, am face enterocolite in sezonul ... citeste toata stirea