Apa Marii Negre a devenit brun-roscata in unele zone

Apa Marii Negre are in unele zone, de cateva zile, culoarea brun-roscata, situatie provenita de la microalge care se dezvolta abundent in anumite conditii de mediu, nefiind vorba de o poluare chimica.Biologul Adrian Bilba spune ca este vorba de "o microalga bruna, un Dinoflagelat din genul Lingulodinium, rezistenta la schimbarile de mediu, in special de salinitate, capabila in anumite conditii de a secreta o biotoxina, periculoasa doar daca se acumuleaza in corpul molustelor filtratoare ... citește toată știrea