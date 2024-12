Apele Romane: Care este stadiul lucrarilor de eroziune de pe Lotul 3, Tomis - Casino

Administratia Nationala Apele Romaneimplementeaza proiectul "Reducerea eroziunii costiere Faza 2 (2014-2020)" - ETAPA II in Zona Tomis - Lotul 3.Acest segment costier a fost inclus in cadrul proiectului deoarece atat protectia de mal din zona Tomis, cat si digul de larg din dreptul Cazinoului, sunt in stare avansata de degradare, zona de promenada fiind afectata in timpul furtunilor, de energia valurilor. In cadrul contractului Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in ... citește toată știrea