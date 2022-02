Apelul unui prefect catre medicii de familie care refuza sa-si testeze pacientii: "Fiti parte a solutiei"

Prefectul Constantei a transmis medicilor de familie o scrisoare deschisa in care ii indeamna sa se implice in testarea gratuita a pacientilor in cadrul cabinetelor. Prefectul Silviu-Iulian Cosa a transmis o scrisoare deschisa catre medicii de familie din judetul Constanta in care face apel la implicarea cadrelor medicale in procesul de testare gratuita. Conform prefectului, in acest moment, in judetul Constanta doar 144 de medici de familie din peste 400 fac testari gratuite in cabinete. ... citeste toata stirea