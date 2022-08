APP-istul Raj Tunaru, chiar daca a facut inchisoare... din dragoste, vrea sa ajunga sef peste judet

Alexandru Raj Tunaru, presedintele Organizatiei Judetene a APP Constanta, este fost deputat PRM si PSD si fost condamnat in Statele Unite, a devenit presedinte al APP Constanta. Tunaru este cunoscut antreprenor in domeniul turismului, detinand hoteluri pe litoral, dar are notorietate si in America unde a facut puscarie, in urma cu 15 ani, dupa niste probleme in amor. Asta nu-l impiedica sa candideze pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta. Tunaru a declarat, pentru ... citeste toata stirea