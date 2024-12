Aproape 23.000 de angajati ai ministerului vor fi la datorie in vacanta de Craciun

Aproape 23.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in majoritate politisti, jandarmi, pompieri, salvatori SMURD si politisti de frontiera vor fi la datorie, zilnic, in minivacanta de Craciun."Pentru prevenirea faptelor ilegale si asigurarea interventiei rapide in sprijinul cetatenilor, efectivele MAI vor avea in atentie statiunile turistice, spatiile de divertisment, zonele aglomerate si cu risc de producere a unor fapte nelegale. De asemenea, o sarcina prioritara pentru ... citește toată știrea