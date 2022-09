Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni noul anul scolar

Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022-2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant.Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a precizat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Anul scolar 2022 - 2023 are o durata de 36 de saptamani de cursuri.Prin exceptie, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri ... citeste toata stirea