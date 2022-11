Aproape 500 de persoane, salvate din apele Marii Mediterane de politistii de frontiera romani

Politistii de frontiera romani, membri ai echipajului navei maritime de patrulare MAI 1102 din dotarea Garzii de Coasta, s-au intors astazi acasa, dupa o operatiune de prevenire si combatere a migratiei la care au participat in Marea Mediterana timp de patru luni de zile. In cadrul misiunilor desfasurate, politistii de frontiera romani au salvat 484 de persoane, care se aflau in pericol pe ambarcatiuni supraaglomerate si de mici dimensiuni, ce navigau in Marea Mediterana.In perioada 08.07. ... citeste toata stirea