Aproximativ 800 de militari vor participa la un exercitiu naval in zona Constanta-Mangalia si in Marea Neagra

Saptamana viitoare va avea loc un exercitiu naval romanesc, Shield Protector, la care vor participa aproximativ 800 de militari. In cadrul exercitiului vor fi facute trageri de lupta, pe mare, in aer si pe teren. Fortele Navale Romane au anuntat, joi, ca in perioada 21-23 iunie vor avea loc activitati complexe de instruire si trageri de lupta, in zona Constanta-Mamaia, dar si in spatiul maritim al Romaniei la Marea Neagra, relateaza news.ro."Aproximativ 800 de militari din structurile Flotei, ... citeste toata stirea