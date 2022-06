Arafat, nervos in scandalul geamandurilor in forma de cruce: E mai traumatizanta o resuscitare!

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reactionat, luni, in cazul geamandurilor cu cruce de pe litoral, precizand ca, in total, exista cinci astfel de geamanduri, iar instalarea lor face parte dintr-un proiect gandit in urma cu doi ani de specialisti. Arafat afirma ca trebuia facut ceva pentru a preveni inecurile in mare si trebuia sa fie vizibil."Este mult mai traumatizant pentru un adult, si mai ales pentru un copil, sa vada o resuscitare si o persoana declarata ... citeste toata stirea