Arafat: Nu se pune problema ridicarii masurilor de limitare a COVID

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi ca la acest moment nu se pune problema ridicarii masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, mentionand ca in continuare se impune foarte mare precautie si atentie, in conditiile in care nu s-a ajuns la "varful" infectarilor si nu se cunoaste impactul."Putem vorbi (n.r. - despre o ridicare a restrictiilor), dar nu la acest moment. La acest moment, ramanem foarte precauti, ramanem foarte atenti, monitorizam inca, ... citeste toata stirea