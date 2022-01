Arde Delta Dunarii! VIDEO

Mai multe incendii de vegetatie au izbucnit, de ieri, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in zona Sulina.Inspectorii si agentii ecologi au actionat pentru identificarea si monitorizarea incendiilor de vegetatie. Astfel, in data de 15.01.2022, ora 16.00, au fost identificate doua zone incendiate, respectiv dinspre zona Cardon spre oras Sulina si al doilea focar intre canalul Busurca si canalul Centura. In data de 16.01.2022, au fost monitorizate cele doua zone incendiate si s-a ... citeste toata stirea