Arestat pentru trafic de droguri de mare risc. Drogurile (cristal) erau livrate catre consumatori din Tulcea

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Tulcea, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Tulcea, au documentat activitatea infractionala a unei persoane, de 21 de ani, cercetata pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata.Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in perioada mai - noiembrie 2024, aceasta ar fi procurat, detinut si vandut, in mod repetat, cristal (3-CMC, ... citește toată știrea