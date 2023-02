Arhiepiscopia Tomisului a cheltuit anul trecut peste 1,6 milioane de euro pentru activitati filantropice

Anul trecut, in Arhiepiscopia Tomisului, prin Departamentul Misionar-Social, au fost cheltuiti in scop social-filantropic si educational 7.995.686 lei (1.608.790 euro), care au ajutat 27.866 persoane, informeaza un comunicat alArhiepiscopieiTomisului.Astfel, comunicatul mentioneaza caau fost cheltuiti in anul 2022, in scop social-filantropic si educational, 7.995.686 lei (1.608.790 euro), care au ajutat 27.866 persoane.- suma de 4.283.608 lei a fost folosita in scop filantropic pentru un ... citeste toata stirea