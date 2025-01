Arhiepiscopia Tomisului. Care este programul anuntat la Constanta de de Boboteaza

Arhiepiscopia Tomisului a anuntat vineri ca in Ajunul Bobotezei, dupa oficierea Slujbei de Sfintire Mare a Apei de catre arhiepiscopul Teodosie, Aghiasma Mare va fi imbuteliata in 200.000 de sticle PET, care le vor fi oferite credinciosilor de Boboteaza, pe 6 ianuarie.Tot pe 5 ianuarie, IPS Teodosie le va oferi Apa Sfintita angajatilor si persoanelor private de libertate de la Penitenciarul Poarta Alba, mergand apoi la Harsova, unde va pleca in procesiune catre malul Dunarii pentru a oficia ... citește toată știrea