Arhiepiscopia Tomisului: Filantropie de peste un milion de euro, prin care au beneficiat 42.515 persoane

Conform unui comunicat transmis deBiroul de presa al Arhiepiscopiei Tomisului, anul trecut,au fost cheltuitiprin Departamentul Misionar-Social, in scop social-filantropic si educational 6.203.648 lei (1.243.216 euro), care au ajutat 42.515 persoane.Anul trecut, in Arhiepiscopia Tomisului, prin Departamentul Misionar-Social, au fost cheltuiti in scop social-filantropic si educational 6.203.648 lei (1.243.216 euro), care au ajutat 42.515 persoane. Astfel:- 2.966.477 lei au ajutat 1.120 ... citeste toata stirea