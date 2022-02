Arhiepiscopia Tomisului anunta demararea unei colecte de banisi alimente neperisabile, precum si150 de locuri de cazare pentru refugiatii din Ucraina.Avand in vedere situatia din Ucraina precum si numarul mare de cetateni ucraineni ce intra prin punctul vamal de la Isaccea, jud. Tulcea, Arhiepiscopia Tomisului demareaza din27 februarie, in fiecare parohie si manastire o colecta in ... citeste toata stirea