Arhiepiscopul Teodosie, amendat pentru nerespectarea carantinei. A participat la o slujba transmisa in direct VIDEO

IPS Teodosie a participat in dimineata zilei de luni, 24 ianuarie, la slujba oficiata in Catedrala din Constanta. Arhiepiscopia Tomisului a transmis live Liturghia. IPS Teodosie trebuia sa fie in carantina, dar a particpat la slujba de la Catedrala din Constanta. Liturghia, oficiata chiar de prelat, a fost transmisa in direct pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului. "In jurul orei 8.00, politisti din cadrul Sectiei 3 au identificat, in interiorul unei biserici din municipiul Constanta, ... citeste toata stirea