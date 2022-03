Armata Romana in impas. Cum a fost posibila prabusirea a doua aparate de zbor in mai putin de o ora - experti

Experti in aviatie, de la Constanta, consultati de "Adevarul" considera ca prabusirea aparatelor de zbor a fost cauzata de factori diferiti. In cazul MiG 21 LanceR, cea mai plauzibila varianta este ca s-a prabusit din cauza unor defectiuni tehnice, in timp ce elicopterul IAR 330-Puma a cazut din cauza vremii nefavorabile, dublata de tensiunea in care echipajul a pornit in cautarea avionului disparut. Catastrofa fara precedent din Armata Romana petrecuta pe timp de pace, in contextul razboiului ... citeste toata stirea