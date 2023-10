Sambata seara, in jurul orei 20:45, nava SAR ARES, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M) a fost solicitata de catre Capitania Constanta sa intervina de urgenta, pentru preluarea unui muncitor portuar, care a cazut de pe o macara.Operatiunea s-adesfasuratin dana de gabare, la nava Belmoira, sub pavilion Norvegia, a informat un comunicat A.R.S.V.O.M.Sar ARES s-a deplasat cu rapiditate in zona indicata, impreuna cu un echipaj SMURD. ... citeste toata stirea