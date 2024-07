Articole pirotehnice si marfuri contrafacute confiscate de jandarmii constanteni

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au desfasurat in weekend-ul care a trecut mai multe actiuni de depistare a unor produse contrafacute, acest tip de articole fiind puse in vanzare frecvent in acest moment al anului de catre persoane dornice de un profit ilegal pe seama cetatenilor care sunt in vacanta pe litoral.In urma acestor actiuni au fost ridicate in vederea confiscarii din mai multe locatii din statiunea Olimp, Satul de Vacanta si din municipiul ... citește toată știrea