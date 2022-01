Artisti in temnitele comuniste. Drama pictorului care a fost condamnat la 20 de ani. "Dupa eliberare, la Fortele de munca mi-au spus: *Du-te de unde ai venit*"

Copii sau adulti, bogati sau saraci, tarani si intelectuali deopotriva, cu totii au avut de suferit in regimul comunist. Elita romaneasca a fost condamnata, iar mainile artistilor au primit, drept pedeapsa, catuse. PostModernism Museum a recreat dramele tuturor artistilor care au suferit in temnitele comuniste in perioada 1945-1989, dupa studierea dosarelor aflate in arhiva Consiliului National pentru Studierea Securitatii. Pentru artistul plastic Radu Bercea, de 82 de ani, tineretea are miros ... citeste toata stirea