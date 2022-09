Asa ceva... A vrut sa iasa la pensie cu adeverinte false!

Iancu Rainea a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la tentativa la inselaciune in forma continuata si fals in inscrisuri oficiale in forma continuata. Prin sentinta din 25 august 2022 a Judecatoriei Constanta, barbatul a fost achitat, faptele fiind prescrise. Sentinta nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, avand la dispozitie mai multe inscrisuri semnate si stampilate "in alb" cu stampila Consiliului Local al Primariei Deleni le-a completat cu date ... citeste toata stirea