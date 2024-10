ASF: Fondurile de pensii private din Romania ating noi maxime istorice

Sistemul de pensii private din Romania a demonstrat o rezilienta remarcabila si a atins borne importante in acest an, contribuind semnificativ la sustenabilitatea pietelor financiare. Activele fondurilor de pensii private au depasit pragul de 30 de miliarde de euro, cu o pondere de peste 9% in PIB, iar numarul participantilor a trecut de 9 milioane de persoane, precizeaza un comunicat transmis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.Valoarea activelor totale ale fondurilor de pensii din ... citește toată știrea