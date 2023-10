Asfaltarea bulevardului Alexandru Lapusneanu continua astazi in intersectia Trocadero pe sensul de mers dinspre statiunea Mamaia catre Gara CFR. Lucrarile au inceput in aceasta dimineata si vor dura pana maine, 12.10.2023, ora 22:00.Pentru buna desfasurare a lucrarilor, accesul in si din strada Portitei a fost interzis, iar din strada Secerisului se vireaza obligatoriu la dreapta.In acest timp, traficul se desfasoara pe cate 2 benzi de ... citeste toata stirea