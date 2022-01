Asistentii personali din Independenta cer stimulent de risc pentru Covid

Stimulentul de risc a reprezentat o suma de bani, mai exact 2500 de lei brut, acordat personalului medical implicat in mod direct in tratarea cazurilor de infectare cu coronavirus. Floarea M., Doinita M., Ioana P, Claudia S. si Gheorghe V. au chemat in judecata Primaria Independenta solicitand acordarea stimulentului de risc in cuantum de 2500 lei/ luna stare de urgenta (respectiv 5000 lei) pentru perioada 16.03-14.05.2020. Persoanele sunt angajati ai Primariei, ocupand functia de asistent ... citeste toata stirea