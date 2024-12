Astazi este solstitiul de iarna 2024 si cea mai lunga noapte din an

Astazi, 21 decembrie, la ora 11:21 are loc solstitiul de iarna 2024. Durata zilei este cea mai mica din an, de 8 ore si 50 minute.Solstitiu inseamna "soare nemiscat" si marcheaza prima zi a iernii astronomice in emisfera nordica, cea mai scurta zi si cea mai lunga noapte a anului in emisfera nordica. Acest eveniment astronomic este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecinta miscarii reale a Pamantului in jurul Soarelui.In emisfera sudica a ... citește toată știrea