Un atac cibernetic de tip distributed denial of service (DDOS) s-a declansat, sambata, 28 mai a.c., in jurul orei 04.30, asupra versiunii in limba engleza a paginii de internet a Ministerului Apararii Nationale, https://english.mapn.ro/."Specialistii Comandamentului Apararii Cibernetice al MApN (CApC) au reusit restabilirea functionarii normale a paginii de internet in aproximativ 30 de minute de la declansarea atacului DDOS. ... citeste toata stirea