Atacuri cu drone la Dunare, la frontiera cu Romania. Au fost ridicate doua aeronave F-16

Fortele ruse au reluat seria de atacuri cu drone asupra unor obiective civile si de infrastructura portuara din Ucraina, in dimineata zilei de 29 ianuarie, in proximitatea frontierei cu Romania, in judetul Tulcea, informeaza Ministerul Apararii Nationale.Sistemele de monitorizare si supraveghere ale Ministerului Apararii Nationale au semnalat evolutia unor drone in spatiul aerian ucrainean, pe un traseu care se apropia de frontiera cu Romania.Ca urmare a acestei situatii, in jurul orei 3.20,