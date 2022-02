ATENEsIE, soferi! Incep lucrarile de reabilitare a Podului de la Cernavoda

Prima etapa din acest an a lucrarilor de reabilitare la Podul de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2 (intre km 155+415 - km 161+479), este programata in intervalul 15.02.2022 - 21.04.2022.Astfel, lucrarile de reabilitare continua conform calendarului, avansand cu inca o etapa importanta ce se va incheia odata cu inceperea sezonului estival, astfel incat traficul sa fie deschis in totalitate pe Podul de la Cernavoda.Termenul de finalizare ... citeste toata stirea