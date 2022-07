Atentie, de azi incep inscrierile pentru sesiunea de toamna a bacalaureatului

De azi se da startul inscrierilor la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat. Inscrierile pentru sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat se vor desfasura in perioada 18-25 iulie.La aceasta sesiune se pot inscrie candidatii care nu au reusit sa obtina o nota de trecere in prima sesiune a Bacalaureatului, cei care au avut de dat corigente in aceasta vara sau candidatii din promotiile anterioare.Pentru a se inscrie, trebuie doar sa completeze o cerere tip la secretariatul ... citeste toata stirea